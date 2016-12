56 di 73 Dal Web

Dal Web

Serie A, ecco le nuove maglie per la stagione 2015/16

SAMPDORIA - Rivoluzione in casa Sampdoria: da Kappa si passa a Joma, la banda blucerchiata si sposta più in alto e la maglia non sarà più elasticizzata. Il vero cambiamento però si ha per la away, completamente bianca, e per la terza, gialla, che presenta la banda in verticale come in passato.