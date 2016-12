Sassuolo, la favola di Acerbi: in gol dopo aver sconfitto il tumore

Novecentoquarantaquattro giorni dopo, Francesco Acerbi è tornato al gol in Serie A. Lo ha fatto a Parma, nel 3-1 del Sassuolo contro i ducali di Donadoni. Tra il primo e il secondo sigillo nella massima serie, però, il difensore ex Milan ha saputo segnare gol più importanti. Due estati fa infatti Acerbi si trovava a lottare per un altro traguardo: sconfiggere un tumore al testicolo .

Acerbi ce l'ha fatta, non una bensì due volte perché lo scorso dicembre, quando l'incubo sembrava passato, in un controllo antidoping era risultato positivo alla gonadotropina corionica, tradotto il tumore al testicolo era tornato a fargli visita. Un'altra vittoria per il difensore, assistito dalla famiglia e da un procuratore quasi fraterno fino all'ottenimento dell'idoneità per tornare a giocare. Una bella storia, coronata sul campo dal gol del 2-0 al Parma. Acerbi is back.