Russia 2018, il Brasile già qualificato per il Mondiale

Il Brasile è la prima squadra a qualificarsi per il Mondiale di Russia 2018. Decisiva la vittoria nella notte contro il Paraguay e la contemporanea sconfitta dell'Uruguay in Perù. Al San Paolo i Verdeoro si sono imposti sul Paraguay per 3-0. Brasile in vantaggio al 33' con Coutinho, raddoppio di Neymar al 63' e terzo gol di Marcelo all'85'.