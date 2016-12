Rossi, 'La Decima' è sfumataMa il Dottore è leggenda

Valentino Rossi nella leggenda . Come Michael Jordan è il gioco del basket, il pilota di Tavullia è il Motomondiale e anche tra cento anni ci sarà sempre un Avanti Rossi e un Dopo Rossi. L'impresa impossibile di Valencia non è riuscita, la speranza in una rimonta epica, da film, che a 36 anni suonati avrebbe consegnato al Dottore il decimo titolo Mondiale si è scontrata contro la realtà, ma nella memoria di tutti resteranno per sempre un campionato combattutissimo e i sorpassi da fenomeno di Vale, che hanno caratterizzato una carriera che definire straordinaria sarebbe riduttivo: 9 Mondiali vinti, record di podi ottenuti, record di successi nella classe regina, numero di vittorie totali (108) secondo solo a quello di Agostini, che però correva con altre regole. La Decima è stata solo sfiorata, ma le nove meraviglie iridate di Rossi non sbiadiscono nella memoria. Riviviamole.

2009 - L'anno successivo è quello dei record: ad Assen ottiene la 100esima vittoria in carriera, in Malesia batte il record di podi di Angelo Agostini e a Sepang si laurea campione del mondo per la nona volta. Solo Agostini e Nieto hanno vinto più Mondiali.

2008 - Dopo un biennio di crisi (secondo e terzo posto) e il passaggio alle gomme Bridgestone, per Rossi è l'anno del riscatto. Il box è diviso da un muro, Lorenzo non riesce a rubargli i segreti e a fine anno il Dottore è campione del mondo per l'ottava volta.

2004 - E' l'anno del passaggio alla Yamaha, ma a Valentino non serve tempo per ambientarsi: campione al primo anno con 9 vittorie (Sudafrica, Italia, Catalogna, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Portogallo, Malesia, Australia e Comunità Valenciana).

2003 - Una stagione semplicemente perfetta l'ultima in sella alla Honda: vince il Mondiale con 9 vittorie e salendo sul podio in tutte le gare. Il capolavoro a Phillip Island, dove domina la gara annullando una penalizzazione di 10 secondi.

2002 - L'esordio in MotoGP è fantastico e alla prima stagione il Dottore vince subito conquistanbdo 11 vittorie (Giappone, Spagna, Francia, Italia, Catalogna, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Germania, Portogallo, Brasile e Australia) e il quarto Mondiale.

1999 - Dopo essere passato in 250 e aver chiuso il Mondiale secondo, si laurea campione con l'Aprilia Grand Prix Racing ottenendo 9 vittorie (Spagna, Italia, Catalogna, Gran Bretagna, Germania, Repubblica Ceca, Australia, Sudafrica e Brasile).

1997 - Alla seconda stagione da professionista vince, dominando, il Mondiale 125 in sella all'Aprilia. In quella stagione ottiene 11 vittorie (Malesia, Spagna, Italia, Francia, Olanda, Imola, Germania, Brasile, Gran Bretagna, Catalogna e Indonesia).

2001 - Nel 2000 il passaggio alla Honda, l'anno successivo vince il terzo Mondiale nell'ultima stagione di 500 prima del passaggio alla MotoGP. 11 le vittorie (Giappone, Sudafrica, Spagna, Catalogna, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Portogallo, Pacifico, Australia, Malesia e Brasile).



2005 - L'anno successivo fa addirittura meglio: vince 11 gare (Spagna, Cina, Francia, Italia, Catalogna, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Germania, Repubblica Ceca, Qatar e Australia), si laurea campione con 4 gare d'anticipo e festeggia il quarto titolo consecutivo.



2015 - A 36 anni suonati sfiora clamorosamente il decimo trionfo e probabilmente se non fosse partito ultimo lo avrebbe anche ottenuto. Appuntamento solo rimandato, l'anno prossimo il Dottore ci riproverà.