Renzi: "Società calcio paghino gli straordinari della Polizia"

18:40 - "Gli straordinari delle forze dell'ordine impegnate negli stadi devono essere pagati dalle società di calcio, non dai cittadini". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Matteo Renzi, facendo riferimento ai contenuti del decreto stadi in votazione alla Camera. "Propongo d’istituire un contributo sul miliardo di euro dai diritti televisivi, le entrate sarebbero forti. Non mi interessano le percentuali, ma risolvere il problema".