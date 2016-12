Primi indigesti per Miha e Mancio, i tifosi si scatenano: lasagna re dei social

Kevin, classe 1992 da Portiolo di San Benedetto Po, non non è cresciuto in un settore giovanile professionistico e conosce molto bene il significato del termine gavetta: solo 4 anni fa, nel 2012, militava ancora nel campionato di Promozione lombarda con la maglia della Governolese. Poi due anni di Serie D tra Cerea ed Este e l'ormai insperata consacrazione nel Carpi di Fabrizio Castori in B. Un anno e mezzo dopo, la domenica perfetta: gol a San Siro a tempo quasi scaduto, interista in gol contro i nerazzurri nello stadio in cui da bambino andava da tifoso. L'anno scorso durante i festeggiamenti per la promozione in A, aveva indicato il momento in cui avrebbe giocato al Meazza come quello "più atteso della carriera calcistica": mai avrebbe osato sognare di andare in gol, ma la realtà a volte è anche migliore delle favole.