Sulla sedia a rotelle da quando aveva 15 anni per una malattia degenerativa che le procura atroci sofferenze, l'atleta paralimpica belga Marieke Vervoort rincuora i suoi fan dopo aver vinto l'argento a Rio nei 400 metri T52: "Non è arrivato il momento di morire". L'annuncio mette fine alle voci che si rincorrevano da giorni e che parlavano di eutanasia per la 37enne alla fine dei Giochi. "E' stato un errore della stampa belga, la questione è fuori discussione", ha precisato dopo la premiazione.