Nba, Stauskas perde la scommessa e presta la fidanzata

14:03 - Nik Stauskas, giocatore dei Sacramento Kings, ha perso (per una sera) la fidanzata, la bellissima Taylor Anderson, per una scommessa con un fan. "Scusa Nik, quanti retweets per andare al ballo con Taylor?". Il cestista ha accettato la sfida: "10mila, cosa ne pensi?". Con l'aiuto della Rete nel giro di un paio d'ore il tifoso ha raccolto i tweet necessari. Scommessa pagata, ma al ballo ci è andato anche Stauskas.