Muhammad Ali, venerdì l'ultimo saluto: Bill Clinton pronuncerà l'elogio funebre

Venerdì il mondo saluterà per l'ultima volta Muhammad Ali , l'immenso campione scomparso sabato all'età di 74 anni . La cerimonia di addio, pubblica e interreligiosa, si terrà a Louisville , in Kentucky, la sua città natale. A pronunciare l'elogio funebre sarà l'ex presidente americano Bill Clinton . "Era un cittadino del mondo e il mondo ne piange la scomparsa", dichiara il portavoce della famiglia.

Il feretro verrà portato in processione lungo la strada che porta proprio il nome di Alì nella città dove è nato. E attraverserà il quartiere dove era cresciuto, ritracciando quindi il percorso che lo aveva visto portato in parata da giovanissimo, allora ancora Cassius Clay, al rientro dalle Olimpiadi del 1960 con la medaglia d'oro del pugilato conquistata a Roma.



Il corteo terminerà al Cave Hill Cemetery per una cerimonia privata della famiglia.