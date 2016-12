Montenegro-Russia: Akinfeev colpito da fumogeno, le foto

17:45 - Follia sugli spalti del Gradski Stadion di Podgorica, durante il match tra Montenegro e Russia valido per le qualificazioni a Euro 2016. Dopo nemmeno un minuto di gioco, il portiere della Nazionale guidata da Fabio Capello, Igor Akinfeev, è stato infatti colpito alla spalla da un fumogeno lanciato dagli spalti e costretto a lasciare il campo in barella. La partita, sospesa per circa mezz'ora e poi ripresa ma senza Akinfeev (sostituito da Lodygin), è stata sospesa definitivamente al 21' del secondo tempo per ripetuto lancio di petardi e in seguito a una rissa in campo.