Montecarlo, terra di tennis e campioni: Volandri racconta i segreti di Rafael Nadal e Roger Federer

Tgcom24 lo ha incontrato a Montecarlo, che ha segnato il ritorno di Rafael Nadal alla vittoria in un Masters 1000 dopo un digiuno che durava da Madrid 2014. Il campione 34enne, best ranking al 25esimo posto, raggiunto il 23 luglio 2007, racconta il tennis di oggi, di ieri e di domani. Quello del ritorno di Nadal sul podio, del mito di oggi e di sempre, Roger Federer, per chiudere azzardando il campione Slam degli anni a venire: il giovanissimo Alexander Zverev, che ha appena festeggiato il suo 19esimo compleanno.