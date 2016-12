11:18 - Contro l'Inter un'altra prestazione insufficiente. L'ambientamento di Fernando Torres nel calcio italiano non sta procedendo come il Milan e i suoi tifosi vorrebbero e su Twitter l'ironia non ha tardato a spopolare. C'è chi lo paragona a Godot per "presenza scenica" e chi ne ha cambiato il soprannome da "el Niño" a "el Nonno" Torres.