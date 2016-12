Miami Fc, Nesta è il nuovo allenatore del club di Maldini

Dopo una straordinaria carriera da calciatore Alessandro Nesta , 39 anni, ha deciso di iniziare una nuova avventura sulla panchina del Miami Fc , squadra di cui è proprietario Paolo Maldini , suo ex compagno di squadra ai tempi del Milan. L'ex capitano rossonero sarà dunque il datore di lavoro, insieme all'altro proprietario Riccardo Silva, del suo ex compagno di difesa e i due proveranno a lanciare nel calcio che conta la franchigia della Florida, che inizierà a giocare nella North American Soccer League (una delle leghe minori Usa) dal 2016.

Come ai tempi del Milan, dove insieme hanno vinto 3 scudetti, 2 Champions League, 1 Mondiale per Club e molto altro, Maldini ha accolto il suo nuovo allenatore a braccia aperte: "Siamo davvero entusiasti di avere con noi Alessandro - ha detto Maldini -. Come ex compagno di squadra e amico personale di Alessandro, ho una grande stima nelle sue capacità e credo che saprà tirare fuori il meglio dai nostri giocatori".



Per Nesta, che ha lasciato la Serie A nel 2012 per trasferirsi in Nord America e chiudere poi la carriera in India, si tratta della prima avventura sulla panchina di un club: la sua unica esperienza al di fuori del rettangolo di gioco è stata nello staff tecnico del Montreal Impact, dove faceva l'analista video delle partite della squadra canadese e degli avversari. "Sono felice di poter dire di aver aggiunto un altro esaltante capitolo alla mia carriera - ha commentato l'ex Milan e Lazio - e sono onorato che mi sia stata concessa l'opportunità di aiutare a costruire e guidare il Miami FC verso la conquista della North American Soccer League".