Ligue 1: Ibrahimovic vuole il "suo" pallone, l'arbitro glielo nega

12:19 - Agli arbitri francesi della Ligue 1 non dev'essere andato giù lo sfogo inscenato qualche settimana fa da Ibrahimovic, che aveva accusato il direttore di gara di essere il responsabile della sconfitta del suo Psg col Bordeaux. Probabilmente è per questo motivo che, dopo la tripletta segnata dallo svedese al Lorient lo scorso weekend, l'arbitro Tony Chapron si è rifiutato di consegnargli subito il pallone della gara, scatenando l'ira di Zlatan.

A fine partita l'attaccante svedese si è avvicinato al direttore di gara per prendere il pallone che, come da consuetudine, viene regalato a chi ha realizzato almeno tre gol nella stessa partita. Chapron però a sorpresa non ha voluto accontentare subito Ibra, ricordando all'ex Milan che è sempre l'arbitro a decidere se consegnare o meno la palla. Lo svedese non l'ha presa per niente bene e il siparietto è proseguito nel tunnel degli spogliatoi, con Ibrahimovic che non ha mancato di ironizzare sull'atteggiamento del fischietto transalpino: "Bravo, complimenti. Vuoi far vedere che sei il boss perché ci sono le telecamere".

La resistenza dell'arbitro, comunque, non è durata molto e alla fine, lontano dalle telecamere, Ibra ha avuto il suo pallone. In serata lo svedese ha postato sul suo profilo Instagram la foto del "trofeo" in bella vista sul sedile dell'aereo che lo riportava a casa: "Questa per quelli che si chiedevano dove fosse finito il pallone...", il commento. Mai mettersi contro Ibra...