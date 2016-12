La favola di Daryl, 13 anni e malato di leucemia: ha firmato il suo primo contratto da calciatore

Firmare un contratto, essere presentati alla stampa con tanto di allenatore al proprio fianco e hashtag di benvenuto sui social: praticamente il sogno di qualunque ragazzino, di chiunque frequenta campetti e centri sportivi fin dalla giovane età rincorrendo il desiderio, non sempre realizzabile, di fare del calcio la propria vita e il proprio lavoro. Ma la storia di Daryl Allinson è molto più di questo, molto più di un sogno diventato realtà, molto più dell'occasione della vita che ti presenta davanti in forma concreta: quella del 13enne britannico è una storia che è al tempo stesso una lezione di vita, di quelle che commuovono ma fanno anche sorridere.



Nel 2015 a Daryl, originario di Frome, nel Somerset, è stata diagnosticata la leucemia, in una forma rara tanto che casi come il suo non si sono mai registrati prima in tutta la Gran Bretagna. La malattia lo ha costretto ad allontanarsi dai campo di calcio sui quali aveva iniziato a scorrazzare già da tempo mostrando incredibili doti da portiere e attirando l'attenzione di molti addetti ai lavori nelle giovanili del Whitchurch, nei pressi di Bristol, e del Frome Town. La malattia, prima ancora che allontanarlo dalla porta, aveva messo in seria difficoltà la famiglia che, alla fine, per permettergli di effettuare due trapianti aveva dovuto far ricorso alla straordinaria sensibilità di molte persone che hanno deciso di aiutare Daryl con delle donazioni: è stato, infatti, grazie a una raccolta fondi che si sono riuscite a raccimolare le 100mila sterline con cui il piccolo ha potuto godere delle cure necessarie. E ora che hanno avuto effetto, il giovane portiere può tornare tra i pali: lo Yeovil Town, infatti, piccolo club di League Two, ha deciso di fargli firmare un vero e proprio contratto e soprattutto di fargli vivere una giornata da sogno, quei sogni che tutti i bimbi della sua età fanno, fantasticando di diventare campioni su campi illustri anziché subire non uno ma due trapianti di midollo osseo nelle stanze di qualche ospedale dopo il fallimento della prima operazione. I Gloves, questo il soprannome della squadra dello Yeovil, hanno organizzato una vera e propria conferenza stampa per Daryl, con tanto di maglietta con il numero 1 e il suo nome sopra. E poi, da vero campione, ha svolto l'allenamento con la prima squadra.



"Daryl è un modello fantastico per tutti" ha detto l'allenatore Darren Way, al suo fianco davanti a giornalisti e fotografi: "E' un esempio di ciò che la positività e la forza d'animo possono raggiungere. La sua determinazione, il suo coraggio e il suo atteggiamento in momenti tanto difficili sono una fonte d'ispirazione" ha aggiunto il coach. Un vero esempio di vita Daryl. E un vero esempio lo è anche questo piccolo e pressoche sconosciuto club capace di trasformare i sogni in realtà e di offrire lezioni indimenticabili sui veri valori. Non solo del calcio.