Inter, Mourinho e Ronaldo a San Siro

Striscioni con dediche, maschere ad hoc: i tifosi dell'Inter hanno accolto così José Mourinho, sbarcato a Milano in una due giorni davvero nostalgica per i supporter nerazzurri. "Wish you were here", vorremmo tu fossi qui, è uno dei messaggi esposti con degli striscioni fuori dall'albergo presso il quale ha soggiornato il tecnico. Poi l'arrivo in tribuna a San Siro. Con lui anche l'ex Ronaldo, ma per il brasiliano sono cori contro: i tifosi dell'Inter non gli perdonano il passaggio al Milan. "Le vecchie glorie non cambiano maglia. Quelli si chiamano uomini di m...", lo striscione mostrato dalla tifoseria nerazzurra. Poi gli ultras hanno cantato: "Ronaldo uomo di m...". E ancora: "Ronaldo tu sei in figlio di p...".