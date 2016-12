Quagliarella - L'attaccante, nativo di Castellammare di Stabia , era stato l'ultimo in ordine di tempo dei predecessori di Higuain . Nel 2010, dopo una sola stagione in maglia azzurra, condita da 11 gol, ha lasciato la sua squadra del cuore per sposare la causa juventina. Qui ,in quattro stagioni, conquista tre scudetti e due Supercoppe italiane realizzando 23 gol in 84 presenze.

Zoff e Altafini - Un'altra estate calda sull'asse Napoli-Torino è quella del 1972. Quell'anno Dino Zoff e Josè Altafini si trasferirono alla Juventus. Ma se per il portierone azzurro, campione del mondo 1982, il trasferimento si rese necessario per salvare i disastrati conti economici del club partenopeo altrettanto non si può dire per Josè Altafini. L'allora attaccante brasiliano naturalizzato italiano, non più giovanissimo, venne accusato di alto tradimento nei confronti della causa napoletana. In bianconero Altafini conquistò due scudetti realizzando in quattro stagioni 25 gol. Zoff si consacrò in maglia juventina, diventandone una bandiera e aggiudicandosi: 6 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Coppa Uefa.