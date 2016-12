Rabbia Napoli, Higuain finisce sul camion dei rifiuti

Il passaggio di Gonzalo Higuain alla Juventus non va proprio giù ai tifosi del Napoli che si sentono traditi dal Pipita. Il trasferimento dovrà essere metabolizzato dal popolo azzurro che nel frattempo "cestina" il "core ingrato" argentino, coperto di insulti sui social e per le vie della città e finito su un camion della nettezza urbana: "E' questo il suo posto perché é na' munnezza (spazzatura)", ha detto uno degli operatori ecologici ai curiosi.

Una bandiera con il volto di Higuain è comparsa sull'imboccatura del vano dove viene riversata l'immondizia. Il camion dell'Asia, l'Azienda per la raccolta dei rifiuti, è stato avvistato la scorsa notte nelle strade del Vomero, a Napoli.



L'episodio è solo l'ultimo di una serie di attacchi rivolti all'argentino, soprattutto sui social, dove c'è anche chi ha postato una radiografia "ipotizzando" un prossimo infortunio con gli ''auguri a Gonzalo per la tua nuova avventura in bianco e nero". Mentre in alcune ricevitorie spopola l'ambo Higuain: 9 (la maglia) e 71, l'uomo di m...