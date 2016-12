Higuain logo Panini al posto di Parola, su Facebook nasce la petizione

Con la tripletta segnata all'ultima giornata al Frosinone, Gonzalo Higuain è entrato di diritto e prepotentemente nella storia della Serie A battendo il record di Nordhal (35 gol) che resisteva da 66 anni. La rete con cui il Pipita ha battuto Zappino per la terza volta è una vera e propria perla, uno di quei gesti "immortali" che rimangono nell'immaginario collettivo e rendono il calcio più simile all'arte. Come la celeberrima rovesciata di Parola .

Come e forse meglio della rovesciata di Parola, tanto che sono sempre di più i tifosi che vorrebbero vedere l'acrobazia di Higuain sostituire quella del difensore della Juve anni '50 sullo storico logo dell'album Panini.



"Gonzalo Higuain è ufficialmente il giocatore ad aver segnato più gol in un campionato di Serie A - si legge sulla pagina Facebook nata per chiedere 'il cambio' alla casa modenese - battendo il record che era stato del Milanista Gunnar Nordhal fin dal lontano 1950. A portarlo a questo splendido risultato, è stata anche la tripletta inflitta al Frosinone, condita da una magnifica rovesciata. Chiediamo quindi alla Panini di utilizzare come logo del proprio album per la prossima stagione questa prodezza, sostituendo l'attuale logo, rappresentante un simile gesto tecnico compiuto dal difensore Carlo Parola, peraltro coevo di Nordhal".

La pagina è nata solo pochi giorni fa, ma sta già ottenendo molto consenso: i 'like' sono oltre 15mila.