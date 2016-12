Fernando Alonso, festa di compleanno ai box senza Linda Morselli

Fernando Alonso festeggia 35 anni senza la nuova fiamma Linda Morselli. Mentre il pilota della McLaren ha celebrato il compleanno ai box di Hockenheim, dove domenica si corre il GP di Germania, la modella si rilassava al lago, in barca. Bikini e curve in vista, la ex di Vale Rossi ha preferito non far sbandare il suo nuovo amore.