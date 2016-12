24 novembre 2014 George Best su una banconota: omaggio della Ulster Bank La banca nordirlandese ha voluto ricordare così i 9 anni dalla scomparsa del fuoriclasse Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:46 - George Best come George Washington o Giuseppe Verdi, perfino come Galileo Galilei. A nove anni dalla sua morte, il fuoriclasse nordirlandese è stato omaggiato dalla Ulster Bank con un tributo sulle banconote da 5 sterline, come icona di un'intera nazione. Ricordando una delle sue frasi più celebri "Ho speso molti soldi per alcool, donne e macchine veloci...il resto l'ho sperperato" non viene difficile pensare a come avrebbe ringraziato a suo modo la banca per il pensiero.

La caccia tra i collezionisti è già partita e su Ebay si possono già trovare degli esemplari in vendita.