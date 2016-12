Funerali Chapecoense, in Brasile le salme:100mila tifosi allo stadio

Sono iniziate all'aeroporto di Chapecó, in Brasile, le cerimonie funebri per i giocatori e lo staff tecnico del Chapecoense, morti nell'incidente aereo di lunedì in Colombia. Le 50 bare, ricoperte con la bandiera bianca con lo scudo verde simbolo del club, sono state ricevute all'aeroporto con gli onori militari e gli spari a salve. Dopo la cerimonia all'aeroporto, inizierà il corteo funebre fino allo stadio, dove sono attese 100mila persone.