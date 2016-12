16:39 - Prima tripletta in carriera per Vincenzo Grifo, attaccante italiano dell'FSV Francoforte in prestito dall'Hoffenheim. Ma a destare scalpore è altro. Corso in panchina per festeggiare il gol del momentaneo 1-1, il giocatore si è visto consegnare dall'allenatore dei portieri Norbert Lorz la bellezza di 10 euro. Il motivo? Una scommessa: "Se segni su punizione ti meriti un premio."