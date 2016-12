25 marzo 2015 France Football: Messi il più pagato

al mondo, 1,25 milioni a settimana La stella del Barcellona nel 2014 ha guadagnato 11 milioni più di CR7.

12:17 - Lionel Messi aka Mister 65 milioni l'anno (1,25 a settimana). Nonostante la bacheca vuota, la finale del Mondiale persa con la Germania e il Pallone d'Oro assegnato al rivale Cristiano Ronaldo, La Pulce ha trovato comunque un motivo per gioire della stagione appena trascorsa. Secondo uno studio di France Football infatti, la stella del Barcellona è il giocatore più pagato del mondo, 65 milioni l'anno tra club e sponsorizzazioni (Adidas, EA Sports Fifa 15 e Turkish Airline i principali), solo due in meno di quanto è costata l'intera Lazio in piena lotta per la Champions League.

Segue, staccato di 11 milioni, il Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo, che deve "accontentarsi" di 54 milioni totali, poco più di un milione a settimana. Sul terzo gradino del podio sale un altro campione blaugrana, il brasiliano Neymar, che nell'anno dei Mondiali in casa fa il pieno di sponsorizzazioni e porta a casa 36 milioni di euro, sancendo il dominio economico della Liga sugli altri campionati.

Ad interrompere l'egemonia spagnola, ecco al quarto posto il capitano del Brasile Thiago Silva (27,5 milioni l'anno dal Psg), seguito a ruota da Gareth Bale (Real Madrid, 23,8) e dai Diavoli Rossi Robin Van Persie (23,6) e Wayne Rooney (22,4).

Tra i primi venti calciatori più pagati del mondo non c'è nessun italiano nè alcun giocatore del nostro campionato.

Tanta Italia invece tra gli allenatori, dove il re indiscusso è Josè Mourinho, che tra ingaggio e compensi pubblicitari sfiora i 18 milioni di euro l'anno e stacca così il tecnico del Real Carlo Ancelotti (15,5) e quello del Bayern Pep Guardiola (15,2). Quarto posto per Arsene Wenger dell'Arsenal (11,2 milioni), mentre oltre ad Ancelotti ci sono ben altri 6 tecnici italiani che entrano nella top 20: sesto posto per il ct della Russia Fabio Capello (9 milioni), 13esimo per l'ex Inter Walter Mazzarri (6,8), seguito a ruota da Roberto Di Matteo dello Schalke 04 (6), dall'ex Zenit Luciano Spalletti (5,5) e dal ct azzurro Antonio Conte (5,3). Chiude la classifica, al ventesimo posto, il nerazzurro Roberto Mancini (4,8), preceduto di alcune posizioni da un altro tecnico di Serie A, Rafael Benitez (Napoli, 6,9 milioni).

TOP 20 CALCIATORI

1. Lionel Messi (Barcellona) : 65 milioni di euro

2. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 54

3. Neymar JR (Barcellona) 36,5

4. Thiago Silva (Paris-SG) 27,5

5. Robin Van Persie (Manchester United) 25,6

6. Gareth Bale (Real Madrid) 23,8

7. Wayne Rooney (Manchester United) : 22,5

8. Zlatan Ibrahimovic (Paris-SG) : 21,5

9. Sergio Agüero (Manchester City) : 21,2

10. Robert Lewandowski (Bayern Monaco) : 20,2

11. Eden Hazard (Chelsea) e Yaya Touré (Manchester City) : 20

13. Angel Di Maria (Manchester United) e Radamel Falcao (Manchester United) : 18,5

15. Iker Casillas (Real Madrid) : 17,8

16. David Silva (Manchester City) e Cesc Fabregas (Chelsea) : 17,3

18. David Luiz (Paris-SG) : 17,2

19. Karim Benzema (Real Madrid) : 17

20. Mario Götze (Bayern Munich) : 16,9

TOP 20 ALLENATORI

1. José Mourinho (Chelsea) : 18 milioni di euro

2. Carlo Ancelotti (Real Madrid) 15,5

3. Pep Guardiola (Bayern Monaco) : 15,2

4. Arsène Wenger (Arsenal) : 11,3

5. Louis Van Gaal (Manchester United) : 10

6. Fabio Capello (Russia) : 9

7. André Villas-Boas (Zenit San-Pietroburgo) : 8,5

8. Sven-Göran Eriksson (Shanghai SIPG) : 8

9. Jürgen Klopp (Borussia Dortmund) : 7,2

10. Laurent Blanc (Paris-SG) e David Moyes (Real Sociedad) : 7

12. Rafael Benitez (Napoli) : 6,9

13. Walter Mazzarri (ex-Inter) : 6,8

14. Roberto Di Matteo (Schalke 04) : 6

15. Luciano Spalletti (ex-Zenit) e Luis Enrique (Barcellona) : 5,5

17. Antonio Conte (Italia) : 5,3

18. Manuel Pellegrini (Manchester City) : 5,2

19. Brendan Rodgers (Liverpool) : 4,9

20. Roberto Mancini (Inter Milan) : 4,8