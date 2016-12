F1, in vendita la casa di Senna:10 mln per la villa del mito

25 febbraio 2015 F1, in vendita la casa di Senna:

19:08 - Quanto sareste disposti a spendere per coronare il sogno di vivere nella casa di uno dei miti dello sport mondiale? Da oggi, per i più facoltosi appassionati di Formula Uno, il sogno potrebbe diventare realtà e la casa in questione, o meglio la villa, è quella di Ayrton Senna, il tre volte campione del mondo scomparso tragicamente il 1 maggio 1994 durante il Gran Premio di Imola.

Il pilota brasiliano, negli ultimi anni di carriera, decise di stabilire una base europea per i mesi nei quali il Mondiale lo costringeva a fermarsi in Europa e come luogo scelse Quinta Do Lago, una delle più esclusive mete del Portogallo.

Qui acquistò una villa con una superficie interna di circa 900 metri quadrati distribuiti su due piani, ma tra giardini, piscina olimpionica, campi da tennis, calcetto e addirittura un mini golf, la proprietà ha una dimensione complessiva di oltre 10.000 metri quadrati.

Sei camere da letto, sette bagni, un'enorme cucina ad isola, grandi e luminosissimi salotti: un lussuoso pezzo di storia che oggi è in vendita su LuxuryEstate.com, partner di Immobiliare.it per il mercato del lusso. Per diventarne proprietari servono circa 9,5 milioni di euro.