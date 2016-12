Euro 2016, ecco le figurine: la Panini "convoca" Marchisio

A cinquanta giorni all’avvio degli Europei Panini lancia “UEFA Euro 2016” , la nuova collezione di figurine sulle 24 Nazionali che si contenderanno il trofeo continentale: 680 "figu" (di cui 200 speciali), da raccogliere nell’apposito album da 96 pagine. Testimonial d’eccezione per il lancio della collezione è Gigi Buffon , protagonista di uno spot che andrà in onda nei prossimi giorni: “E’ stato un grande piacere, una vera gratificazione”, ha detto il numero uno azzurro. “Sono stato e sono un collezionista di figurine Panini, una delle mie più grandi passioni sin da bambino”.

Con grande anticipo sulle convocazioni ufficiali del ct Antonio Conte, l’azienda di Modena ha puntato su 20 giocatori per comporre l’Italia che scenderà in campo in Francia. Nella collezione sono presenti infatti le figurine di Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Darmian, De Sciglio, Florenzi, De Rossi, Pirlo, Marchisio (che purtroppo si è infortunato e non sarà convocato), Verratti, Parolo, Soriano, Bonaventura, Candreva, El Shaarawy, Insigne, Immobile, Éder e Pellè.