Cile, Sebastian Pol in versione Cantona: arrestato per un calcio a un tifoso

Emulare Eric Cantona non è per forza qualcosa di positivo per un giocatore. Perché l'ex attaccante francese, definito giustamente il genio ribelle del calcio, ha segnato la sua carriera con gol e giocate strepitose ma anche con momenti di follia, come quel celeberrimo calcio rifilato a un tifoso il 25 gennaio 1995 durante Crystal Palace-Manchester United. E un certo Sebastian Pol, giocatore argentino dell'Audax Italiano, evidentemente ha pensato bene di "prendere ispirazione" proprio da quest'ultimo episodio.



Accade tutto nella Primera Division cilena dove il club in cui milita Pol perde malamente 4-1 il derby contro l'Universidad Catolica. Al termine della gara i tifosi sulle tribune dello stadio San Carlos de Apoquindo insultano i propri ragazzi in un clima piuttosto teso in cui il portiere Peric si mette addirittura a litigare con la panchina avversaria. Per rispondere a suo modo alle proteste degli spettatori, Pol si arrampica sulla recinzione che separa le tribune dal calcio e senza pensarci troppo sferra un calcio a un tifoso colpendolo al braccio e alla testa, prima di allontanarsi e scendere negli spogliatoi mentre il pubblico inferocito continuava a chiedere un confronto verbale con il giocatore. E proprio negli spogliatoi il calciatore è stato arrestato dalla polizia per lo sconsiderato gesto. Pol ha trascorso la notte in cella e dovrà attendere le indagini sulla vicenda e le conseguenti decisioni della Giustizia ordinaria e di quella sportiva. Oltre a una pesante squalifica rischia anche due anni di reclusione e, nel frattempo, non potrà avvicinarsi a un campo di calcio per i 20 giorni necessari agli inquirenti per fare luce sulla vicenda.



Purtroppo per Pol, le telecamere hanno ripreso sia il momento del suo folle gesto sia quello dell'arresto, avvenuto negli spogliatoi, e a poco sono valsi i suoi sforzi di coprirsi il volto mentre veniva portato in caserma per la convalida del fermo. Nel 1995 il gesto da Kung-fu costò a Cantona 20mila sterline e uno stop di 8 mesi. L'argentino De Pol è in attesa di conoscere il suo destino al termine di un dopo-gara di ordinaria follia.