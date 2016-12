30 ottobre 2014 Cerci granata per sempre, il Toro sulla pelle: "13.04.2014" L'ex ala granata non dimentica la sua esperienza a Torino e mostra il tatuaggio dedicato alla rete segnata contro il Genoa nello scorso campionato. Tweet google 0 Invia ad un amico

16:52 - “Quello che resta non è mai passato”, Alessio Cerci ama il Torino e non dimentica. Un sentimento puro che l’ala dell'Atletico Madrid non ha timore di dimostrare: lo ha fatto tatuandosi sul petto una data per lui speciale, quella del gol vittoria segnato al Genoa il 13 aprile dello scorso campionato in pieno recupero, al minuto numero 47’47″. Un bolide che si infila all’incrocio dei pali e fa esplodere l'Olimpico, un'emozione indelebile, come un tatuaggio. 13.04.2014, il Toro nel cuore per sempre