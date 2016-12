Caos Parma, la società mette all'asta la panchina di Donadoni

16:49 - Non c'è pace a Parma. Nonostante le rassicurazioni del neo presidente Manenti, i soldi ancora non arrivano e dopo il rinvio della gara di domenica scorsa con l'Udinese per l'impossibilità di pagare gli steward, domenica prossima i giocatori andranno in trasferta a Genova con le loro macchine personali. La situazione è ai confini del paradossale, tragicomica: nei giorni scorsi gli ufficiali giudiziari avevano pignoratp pullman, automobili e attrezzature della palestra della prima squadra, oggi si apprende che all'asta per i debiti del Parma andranno anche la panchina e il mobilio dello spogliatoio del Tardini.

Nel sito delle vendite giudiziarie, all'interno del lotto numero 7, c'è infatti la foto delle tre panche "modulo spogliatoio in alluminio con cassetti portaoggetti" utilizzate solitamente da Donadoni e dal suo staff. Il prezzo base di vendita è di 2mila euro, con l'asta già fissata per il prossimo 5 marzo. In quella occasione saranno messi in vendita anche gli altri beni pignorati al club, dai mezzi in uso ai magazzinieri, alle attrezzature medicali che da qualche giorno non sono più a disposizione dello staff sanitario della squadra al centro sportivo di Collecchio.