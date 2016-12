Lazio-Juve, striscione per Bonucci

I tifosi della Juventus hanno voluto dimostrare la loro solidarietà nei confronti di Leonardo Bonucci, non convocato per la partita contro la Lazio per problemi familiari, legati alle condizioni di salute del figlio minore Matteo, operato lo scorso 30 luglio. Durante il match dell'Olimpico, è stato esposto uno striscione con parole semplici e sentite: "Vicini alla famiglia Bonucci. Forza Matteo".