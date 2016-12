Bonucci salta Israele, ma il piccolo Matteo sta meglio

Leonardo Bonucci non si unirà alla Nazionale per la sfida contro Israele, in programma lunedì alle 20.45 ad Haifa. Il difensore azzurro, che ha saltato anche il test con la Francia, ha preferito restare ancora vicino al figlio Matteo, convalescente. Come ha spiegato il ct, Giampiero Ventura, il piccolo sta meglio, ma il centrale della Juventus ha deciso comunque di restare a casa perché lontano dal bimbo non si sarebbe sentito sereno. Intanto anche a Bari, i tifosi hanno manifestato il loro sostegno al piccolo Bonucci.