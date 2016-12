Caduta pazzesca al Tour de France, fermata la terza tappa

Una caduta generale ha condizionato la terza tappa del Tour de France, quella in cui il gruppo ha lasciato l'Olanda per trasferirsi in Belgio. A circa 58 km dal traguardo, la corsa è stata prima neutralizzata e poi addirittura fermata a causa di una gigantesca caduta che ha coinvolto anche la maglia gialla Fabian Cancellara, che però poi è fortunatamente riuscito a ripartire.