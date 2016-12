Borussia Dortmund, l'omaggio dei tifosi a Klopp

21:56 - Un pomeriggio così Jurgen Klopp non lo dimenticherà mai. In occasione del match contro il Paderborn, gli 80.667 presenti hanno reso omaggio al loro allenatore, che qualche giorno fa ha annunciato il suo addio al Borussia Dortmund al termine della stagione dopo sette anni di trionfi. Striscioni, cori e applausi tutti per Klopp: una manifestazione d'affetto che ha fatto scoppiare in lacrime il tecnico tedesco.