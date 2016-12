Avrebbe compiuto 35 anni: la Lazio e De Silvestri ricordano Gabriele Sandri

Proprio oggi avrebbe compiuto 35 anni. Gabriele Sandri fu ucciso l'11 novembre 2007 quando di anni ne aveva solo 28. A ricordare il tifoso della Lazio , morto per un colpo di pistola sparato da un agente a una stazione di servizio, mentre si trovava in auto con degli amici, ci hanno pensato la società biancoceleste e il calciatore De Silvestri , grande amico di Gabbo. Il club e il terzino hanno reso omaggio a Sandri tramite Twitter .

La tragedia di Gabriele Sandri aveva scosso tutta l'Italia e mobilitato le tifoserie da Nord a Sud, da allora sempre unite nel suo ricordo. L'11 novembre del 2007 Gabbo si trovava all'autogrill di Badia al Pino, vicino Arezzo, lungo l'autostrada A1, in compagnia di amici con cui stava andando in trasferta a seguire la squadra del cuore. Sandri stava dormendo in auto quando fu raggunto al collo da una pallottola sparata a grande distanza da un agente di polizia mentre era scoppiata una rissa tra tifosi laziali e juventini.



Un grande striscione con disegnato il volto di Gabriele sorridente appare costantemente nella curva della Lazio. Così come costante è il ricordo di Gabriele nella mente di Lorenzo De Silvestri, oggi al Torino ma giocatore biancoceleste all'epoca dei fatti. Il terzino era grande amico di Sandri che il giorno della sua morte gli aveva mandato un messaggio di sostegno dicendo che, nonostante avesse fatto l'alba a suonare in un locale, anche quella domenica sarebbe andato a sostenere la sua Lazio. Gabbo, che faceva il dj ed era titolare di un negozio di abbigliamento, aveva conosciuto il difensore suonando alla festa per il suo 18esimo compleanno.