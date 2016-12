La confessione di Mike Tyson: "Sono un alcolizzato, se non mi curo potrei morire"

foto Afp Correlati Anche Gascoigne: "Vincerò battaglia con l'alcol" 13:32 - L'ex campione dei pesi massimi Mike Tyson ha dichiarato di essere sul punto di morire per problemi di droga ed alcol. "Voglio vivere la mia vita sobria, non voglio morire. Sono sul punto di morire, perché sono un alcolista - ha confessato Tyson al programma della Espn "Friday Night Fights" -. Voglio cambiare la mia vita, voglio vivere una vita diversa ora". - L'ha dichiarato di. "Voglio vivere la mia vita sobria,. Sono sul punto di morire, perché- ha confessato Tyson al programma della Espn "Friday Night Fights" -., voglio vivere una vita diversa ora".

"Sono stato un cattivo ragazzo a volte e ho fatto un sacco di cose cattive - ha proseguito ha detto l'ex pugile -. Ma adesso voglio essere perdonato. Voglio cambiare la mia vita".



"Sono sobrio da sei giorni" - Tyson ha ammesso di assumere abitualmente sostanze, ma di essere speranzoso di riuscire finalmente a uscirne. "In sei giorni non ho bevuto o preso droghe e per me questo è un miracolo", ha detto. "Ho mentito a tutti gli altri, che ancora pensano io sia sobrio: ma non lo sono. Questo è il mio sesto giorno. Non farò più uso di sostanze", ha concluso Tyson.