Napolitano non inquadrato, il Coni protesta

foto Ansa Correlati DOSSIER, TUTTO SU LONDRA 2012

23:05

- Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano era sugli spalti dell'Olympic stadium di Londra durante la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici. Ma in pochi se ne sono accorti. La regia internazionale non ha infatti inquadrato il Capo dello Stato italiano scatenando le ire del Coni, che ha inoltrato formale protesta. Le telecamere hanno ripreso, forse per sbaglio, Franco Carraro.