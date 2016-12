19 luglio 2014 Una gara per la soliderietà: in oltre 7mila alla Energizer Nightrun per l'Unicef A Milano si ripete il "tutto esaurito" dopo la precedente edizione del 14 giugno

Raggiunta una somma importante per la campagna "100% Vacciniamoli Tutti" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:53 - Grande successo per la terza edizione dell' "Energizer Nightrun for Unicef" che si è svolta a Milano. Anche quest'anno un fiume di luci ha invaso il Parco Sempione per sostenere la campagna "100% Vacciniamoli Tutti" di Unicef. Obiettivo raggiunto: 7mila runners illuminati da torce e uniti dalla passione per la corsa, hanno condiviso un'esperienza di vera solidarietà. Si tratta di un traguardo molto importante che si somma a quello ottenuto nella precedente edizione. In prima fila durante l'evento, insieme ai Night Runners, Chiara Bisconti, assessore allo sport e al tempo libero del Comune di Milano che ha commentato: "Correre è sempre un piacere per corpo e anima. Correre insieme regala il vero senso della pratica più libera e democratica che esista. Correre, insieme, di notte, è magia. Per questo partecipo ogni anno con entusiasmo alla Night Run, è una delle mie corse preferite in assoluto".