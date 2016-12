Sochi, la stravagante divisa dei norvegesi del curling

15:41 - Fedeli a una particolare tradizione che da tempo li vede sfoggiare divise a dir poco appariscenti, i componenti della squadra norvegese di curling anche alle prossime Olimpiadi invernali di Sochi non passeranno certo inosservati. Spinta forse anche dalla scaramanzia (negli ultimi Giochi di Vancouver conquistò l'argento) la federazione norvegese ha infatti presentato una nuova divisa decorata a zig-zog con i colori della bandiera: bianco, rosso e blu. E non è finita, perché il CEO di Loudmouth, l’azienda americana scelta personalmente dal veterano curler Christoffer Svae, ha annunciato che non sarà l'unica novità...