Serie A, le emozioni della prima giornata

23:48 - GENOA-NAPOLI 1-2 (Callejon, Pinilla, De Guzman)

Con un gol di De Guzman al 5' di recupero, il Napoli batte 2-1 il Genoa a Marassi. Al 3' vantaggio azzurro con Callejon. I rossoblù sbandano ma poi prendono coraggio: Rafael fa il miracolo su altrettanti colpi di testa di Pinilla, che però al 40' trova il pari. Nella ripresa Napoli più pericoloso: Perin è bravo a uscire su Zuniga e a ipnotizzare Insigne, che sbaglia. Assalto finale degli ospiti: Mertens, Higuain fino al gol del nuovo arrivato.





TORINO-INTER 0-0

Torino-Inter finisce 0-0 e la delusione è tutta nerazzurra. Ci si aspettava di più, si voleva di più dalla squadra di Mazzarri dopo le illusioni dell'estate. Poche, pochissime le emozioni. La migliore, il rigore al 20' del primo tempo, calciato dal torinista Larrondo e parato da Handanovic. La peggiore, l'espulsione di Vidic dopo il 90', per aver applaudito l'arbitro. Risultato giusto, primo tempo quasi orribile, meglio il secondo.



PALERMO-SAMPDORIA 1-1 (Dybala, Gastaldello)

La Samp si salva nel finale a Palermo. Padroni di casa avanti al primo affondo: Dybala (7') brucia Regini e batte Viviano con il sinistro. I blucerchiati tentano di reagire ma lo fanno senza convinzione: l'unico a provarci è Eder. Difesa della Samp in difficoltà con Dybala: a farne le spese è Regini che viene espulso (40') per doppia ammonizione. Nella ripresa Palermo in controllo ma al 91' Gastaldello trova il pari sugli sviluppi di un angolo.



UDINESE-EMPOLI 2-0 (doppietta di Di Natale)

Inizia bene l'avventura di Stramaccioni sulla panchina dell'Udinese. Allo stadio Friuli i bianconeri vincono 2-0 con l'Empoli. Dopo un primo tempo di marca toscana e una traversa di Vecino, i padroni di casa risolvono il match nella ripresa grazie a una doppietta di Di Natale. Totò sblocca la partita al 57' dopo un delizioso assist di Muriel, poi al 62' approfitta di un errore in disimpegno di Laurini e blinda il risultato finale.



CESENA-PARMA 1-0 (Rodriguez)

E' un colpo di testa di Rodriguez a regalare la vittoria al Cesena nel giorno del suo ritorno in Serie A. La squadra di Bisoli parte bene e batte al Manuzzi 1-0 il Parma di Donadoni. Opaca la prestazione dei gialloblù, privi di Cassano (non convocato) e con Amauri che parte dalla panchina ed entra nella ripresa. Troppo debole la reazione dei ducali che sfiorano però il pari nel finale con Lucarelli, al quale si oppone un ottimo Leali.



SASSUOLO-CAGLIARI 1-1 (Zaza, Sau)

Un acuto per parte e un punto a testa fra Sassuolo e Cagliari: nella prima giornata della Serie A 2014-2015, al Mapei Stadium finisce 1-1 fra gli uomini di Di Francesco e la squadra di Zeman. Neroverdi avanti al 42' con un gol capolavoro di Zaza, che scarica in rete un poderoso sinistro al volo, ma subito raggiunti dal piatto destro sotto rete di Sau due minuti più tardi. Ripresa noiosa, con le due squadre che si accontentano del risultato.



MILAN-LAZIO 3-1 (Honda, Muntari, Menez, autogol di Alex)

Comincia con un successo convincente il campionato del Milan, che a San Siro supera la Lazio 3-1. Honda, servito da un grande assist di El Shaarawy, sblocca il match al 7'. Nella ripresa arrivano il bis di Muntari (56') e il 3-0 di Menez (64'), a segno grazie a un rigore provocato da un fallo di De Vrij sullo stesso francese. Un autogol di Alex regala ai biancocelesti il gol della bandiera (67'). Diego Lopez para un rigore a Candreva al 94'.



ATALANTA-VERONA 0-0

Inizia senza reti il campionato di Atalanta e Verona che, nell'anticipo domenicale della prima giornata di Serie A, non vanno oltre lo 0-0 allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Nel primo tempo in evidenza il portiere dei bergamaschi, Sportiello con due grandi interventi su Jankovic prima e su Toni poi. Nella ripresa Juanito Gomez, servito da Toni, spreca la più ghiotta delle palle gol calciando debole addosso all'estremo difensore nerazzurro.



ROMA-FIORENTINA 2-0 (Nainggolan, Gervinho)

Comincia con una vittoria interna la Serie A 2014/15 della Roma. All'Olimpico, gli uomini di Garcia hanno battuto 2-0 la Fiorentina grazie a un gol di potenza di Nainggolan al 28' del primo tempo. Buon esordio per Iturbe e Manolas, ma è De Sanctis nella ripresa a salvare il risultato con due grandi interventi nel giro di un minuto, prima su Ilicic - con l'aiuto della traversa - e poi su Babacar. Al 93' Gervinho fissa il punteggio in contropiede.



CHIEVO-JUVENTUS 0-1 (autogol di Biraghi)

Chievo-Juventus 0-1. Decide un autogol di Biraghi dopo 7 minuti, su colpo di testa di Caceres. Vittoria minima per la squadra di Allegri, dopo una partita piena di belle cose, compresi un palo di Vidal, due traverse di Tevez e Bonucci e altre sei-sette palle gol. Un dominio assoluto dei campioni d'Italia, in perfetta linea con i tre scudetti in bacheca e la voglia e le qualità di arrivare al quarto. Grande prova del 18enne Coman.