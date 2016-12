Renzi: Tavecchio inqualificabile ma il governo non interverrà sulla Figc

13:45 - Anche a Matteo Renzi non sono piaciute per niente le parole di Carlo Tavecchio, candidato alla presidenza Figc: "Quell’espressione sugli stranieri che mangiavano banane è inqualificabile - ha detto in un'intervista ad "Avvenire - Parlando calcisticamente direi che è stata un clamoroso autogol". Ma Palazzo Chigi non interverrà comunque sulla scelta del nuovo capo del calcio italiano.

Secondo il premier infatti "se il governo volesse decidere anche sulle federazioni sportive sarebbe un errore; noi rispettiamo l’autonomia delle istituzioni sportive".