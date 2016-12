Nazionale, prime convocazioni: c'e' Zaza, Balotelli no

10:32 - La nuova Nazionale inizia a prendere forma: il neo ct Antonio Conte ha già diramato la lista dei 27 giocatori convocati per il primo impegno ufficiale del nuovo corso azzurro, che vedrà l'Italia impegnata prima in amichevole contro l'Olanda (a Bari) il 4 settembre e poi, 5 giorni dopo, nel match di qualificazione agli Europei contro la Norvegia. Esclusione eccellente per Mario Balotelli, al suo posto Simone Zaza.

Questa la lista dei 27 giocatori convocati da Antonio Conte:



- Portieri: Buffon, Padelli, Perin e Sirigu;



- Difensori: Astori, Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Paletta e Ranocchia;



- Centrocampisti: Candreva, Darmian, De Rossi, Florenzi, Giaccherini, Maggio, Marchisio, Parolo, Pasqual, Poli, Verratti;



- Attaccanti: Destro, El Shaarawy, Giovinco, Immobile, Osvaldo e Zaza.