Muntari fermato dalla Gdf sulla sua Lamborghini

11:04 - Mezza "gaffe" della Gdf di Milano. Sulley Muntari è stato fermato a bordo della sua Lamborghini mimetica in via Palestro dalle Fiamme Gialle per un controllo di routine per verificare il riscontro tra il valore della vettura e le disponibilità del proprietario. Riconosciuto e dopo i controlli di rito, il giocatore del Milan è poi ripartito in direzione centro città.