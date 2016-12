13 aprile 2014 Moto, tragedia al circuito di Misano:

07:34 - Tragedia sul circuito di Misano, intitolato a Simoncelli. Emanuele Cassani, motociclista impegnato nella gara del Trofeo Bridgestone classe 600, inserito nel programma della Coppa Italia, ha perso la vita in seguito a un grave incidente. Subito dopo la partenza, alcuni piloti sono finiti a contatto, cadendo, e tra loro c'era Cassani. Il giovane, che avrebbe compiuto 25 anni a giugno, è stato soccorso sul posto, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

L'incidente è avvenuto poco dopo la partenza. La fatalità si è verificata in seguito a un contatto che ha visto coinvolto Cassani insieme ad altri due piloti. Il faentino, nonostante sia stato soccorso tempestivamente dal personale medico presente in circuito, non ce l'ha fatta a causa delle gravi ferite riportate durante l'incidente. Per gli altri due piloti invece soltanto qualche ematoma.





"Gare ferme in segno di lutto" - Il responsabile della federazione in accordo con il direttore di gara e l'organizzazione ha deciso di annullare tutte le altre gare in segno di lutto. Il presidente della Fmi Paolo Sesti, il circuito di Misano e l'organizzazione "si stringono ai familiari in questo momento difficile". Anche il sindaco di Misano Adriatico, Stefano Giannini, ha espresso il suo cordoglio ai familiari del giovane centauro: "Da appassionato di motori e da motociclista, sono rimasto molto colpito dall'accaduto. Davanti a questi eventi drammatici l'unica cosa che si puo' fare e' quella di rimanere in silenzio e rispettare il dolore dei famigliari e delle persone vicine al povero ragazzo"La Federmoto, fanno sapere dalla Fmi, "a partire dal Presidente Paolo Sesti, insieme al Circuito di Misano e agli organizzatori dei Trofei della Coppa Italia, desidera stringersi intorno ai familiari di Emanuele in questo momento difficile".



Era una giovane promessa - Il giovane correva da tempo e aveva vinto anche diversi trofei, tra cui il Mototemporada. Era una giovane promessa nel suo sport. Cassani partiva col secondo tempo, ed era quindi avanti in griglia, in sella alla sua Yamaha R6 600. Secondo una prima ricostruzione sulla dinamica dell'incidente, forse non è riuscito a staccare velocemente allo starter ed è stato toccato dagli altri piloti.



Lavorava in una ditta per pagarsi la corsa - Cassani, nativo di Faenza, lavorava in una ditta di Imola per finanziarsi l'attività motociclistica. Il suo incidente nella dinamica pare somigliare a quello in cui nel 2011 a Sepang perse la vita Simoncelli, a cui è intitolato il circuito romagnolo. L'altro pilota infortunato, quello portato all'ospedale di Cesena in eliambulanza, ha riportato una frattura della clavicola.