Il Brasile cerca un lato B Mondiale

15:08 - In Brasile è tempo di assegnare il titolo di Miss BumBum 2014, il concorso che premia il più bel fondoschiena del Paese tra un ristretto numero di candidate. Quest'anno la sfida è particolarmente calda, perchè alla vincitrice sarà garantita grandissima visibilità vista la concomitanza con i Mondiali di calcio, che si svolgeranno quest'estate. Ormai sono rimaste poche finaliste, che possono essere votate sul sito MissBumBumBrasil.

Lo scorso anno a vincere il titolo fu Andressa Urach, bionda e caliente. Dopo questo trionfo, Andressa è finita sulle copertine di decine di riviste del suo Paese e non solo ed è diventata una star di Twitter, dove ha collezionato oltre quarantamila followers in poco tempo. E’ diventata un fenomeno televisivo in Brasile e ha partecipato come una vera star ai festeggiamenti per il Carnevale.