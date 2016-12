I sosia dei calciatori, è boom sui social network

13:24 - E' da sempre un giochino divertente per tutti noi quello di trovare improbabili somiglianze con i personaggi famosi (veri o fittizi), ma in questi giorni, forse per la quantità di tempo libero che porta con sè il periodo estivo (accentuata dal meteo ballerino), sui social network è vero e proprio boom. Ecco una raccolta dei più divertenti sosia dei calciatori (FONTE: Facebook - "I sosia nel calcio" e "Footballers who look like actors")