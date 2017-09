Venezia 74, Diane Kruger premia Catherine Deneuve come icona del cinema

Sono tanti gli eventi collaterali alla Mostra del cinema di Venezia. Jaeger-LeCoultre sostiene attivamente il mondo del cinema da più di 10 anni, grazie alle partnership con prestigiosi festival internazionali e all'attribuzione del premio "Glory to the Filmmaker". La Maison quest'anno ha attribuito a Catherine Deneuve un premio alla carriera per celebrare l'ineguagliabile contributo alla settima arte di una grande attrice e amica della Casa di moda. A consegnarlo è stata un'altra grande attrice, Diane Kruger. Due personalità uniche nel mondo del cinema, due donne dal percorso sorprendente, insieme per condividere un momento celebrativo dalle grandi emozioni.