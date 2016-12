Attentati Parigi, Madonna ricorda le vittime sul palco e scoppia in lacrime

Un lungo e toccante discorso. Poi un silenzio irreale per omaggiare quanti sono morti e le loro famiglie. Madonna ha partecipato in lacrime al lutto internazionale per le stragi di Parigi, parlando agli oltre 40 mila fan accorsi nella capitale svedese per il suo show: "Questo spettacolo è una celebrazione della vita, del difendere i propri diritti e del lottare per ciò in cui si crede – ha esordito la regina del pop - E' stato difficilissimo per me arrivare a questo punto senza pensare a ciò che è accaduto ieri notte. Devo prendermi un momento per parlare di quella tragedia. Le orribili uccisioni, gli assassinii e l'inutile fine di tante vite preziose a Parigi l'altra notte".



"Ho pensato di cancellare lo show, ma poi mi sono detta perché farlo, perché permettere a queste persone di fermare me, di fermare tutti noi - ha spiegato Madonna - È esattamente quello che queste persone vogliono fare: vogliono metterci a tacere e noi non lo permetteremo".



"Noi meritiamo di divertirci e nessuno nel mondo può impedircelo, nessuno può impedirci di fare quello che amiamo", ha detto più avanti prima di concludere con un messaggio di pace. "Un altro punto che voglio sottolineare è che ci sono persone che non hanno rispetto per la vita umana. Non cambieremo il mondo in cui viviamo se non cambiamo prima noi stessi, se non iniziamo a farlo ogni giorno nel nostro piccolo. Non cambieremo il mondo eleggendo un nuovo presidente o uccidendo altre centinaia di persone – ha proseguito la cantante - Dobbiamo iniziare a trattare ogni essere umano con dignità e rispetto e questa è l'unica cosa che può cambiare il mondo. L'unica".



"Solo l'amore cambierà il mondo. Ma amare in maniera incondizionata non è facile e anche amare quello che non capiamo, quello che ci sembra così diverso, ma dobbiamo farlo", ha concluso.



Il video è stato immortalato dai fan con centinaia di telefonini e telecamere e poi pubblicato sul web.