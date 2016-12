Venezia 71, il Premio Kineo a Cristiana Capotondi e Caterina Murino

12:20 - Da Elena Sofia Ricci a Paola Cortellesi, da Pif a Carlo Verdone, da Alessandra Martines a Eleonora Abbagnato. La bellezza e il talento italiano sono stati premiati a Venezia, in occasione della 71esima mostra del cinema, con i trofei Kinéo "diamanti al cinema". Ethos Profumerie ha premiato Cristiana Capotondi come miglior attrice di opera prima e Caterina Murino con il "Premio Classic".

Il Kineo è assegnato all'eccellenza della produzione cinematografica nazionale ma anche a grandi artisti internazionali come attori e registi del calibro di Nathalie Portman, Dante Ferretti, Ennio Morricone, Laura Morante, Giuseppe Tornatore e Bernardo Bertolucci. Il premio viene decretato dal pubblico e da una giuria di eccellenza nel campo cinematografico e culturale, e ha come obiettivo quello di stimolare e incrementare l’interesse del pubblico per la cinematografia e in special modo quella nazionale.



"Cinema e bellezza sono un connubio vincente - dichiara Massimo Zonca direttore generale Ethos Profumerie - Il dna italiano sia del Festival che del nostro gruppo sono stati il leitmotiv della nostra perfetta collaborazione con il Premio Kinéo. E' importante, soprattutto in un momento storico come il nostro, che venga sottolineato e celebrato il Made in Italy esaltandone le qualità vincenti".



La serata si è celebrata alla presenza del direttore della Mostra del Cinema, Alberto Barbera e con il patrocinio di Intervita We World, l'associazione che lotta contro la violenza sulle donne, tema di drammatica attualità, come hanno affermato tutte le attrici. Testimonial d'eccezione per l'evento organizzato dalla TRC di Tiziana Rocca, la bellissima Madalina Ghenea, arrivata a Venezia al termine delle riprese dell'ultimo film di Paolo Sorrentino, "La Giovinezza".