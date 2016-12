5 settembre 2014 Belen infiamma Venezia, red carpet al bacio con il marito Stefano De Martino La showgirl è stata la protagonista assoluta alla proiezione del film "Pasolini" di Abel Ferrara Tweet google 0 Invia ad un amico

02:07 - Per la prima volta Belen Rodriguez sbarca al lido di Venezia e infiamma subito il red carpet. Elegantissima e fasciatissima in un abito nero a sirena con scollatura generosa, la showgirl si è fatta accompagnare dal marito Stefano De Martino alla proiezione del film "Pasolini" di Abel Ferrara. Tra baci sul tappeto rosso, fan in delirio e selfie.

Belen e Stefano hanno infatti scatenato il maggior entusiasmo nel pubblico sul red carpet del film presentato in concorso alla 71esima Mostra Internazionale del Cinema. Soprattutto le adolescenti si sono lanciate in grida di apprezzamento e richieste di autografi.



La showgirl e il ballerino, che si sono baciati ripetutamente sul tappeto rosso, hanno accontentato i fan fermandosi più volte lungo la passerella. Anche in questa occasione, Belen affida la sua immagine a Cotril (c'è un progetto in partnership per la la creazione della catena di saloni di hairstyling) di cui è testimonial per sfilare sul tappeto rosso più ambito dello star system internazionale. Come una vera diva.