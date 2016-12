Cannes amara, nessun premio per i film italiani

Il cinema italiano torna a casa a mani vuote dal Festival di Cannes . La giuria della sezione "Un Certain Regard" ha premiato il finlandese "The happiest day in the life of Olly Mäki" preferito a "Pericle Il Nero" con Scamarcio. E anche dalla Quinzaine des Réalisateurs non arriva alcun premio alle tre pellicole nostrane, "Fai bei sogni" di Marco Bellocchio , "La pazza gioia" di Paolo Virzì e "Fiore" di Claudio Giovannesi , nonostante gli apprezzamenti.

A vincere la sezione "Un Certain Regard" è stato il film finlandese in bianco e nero "The happiest day in the life of Olly Mäki" diretto da Juho Kuosmanen. Il premio della giuria è andato al giapponese "Harmonium", di Kôju Fukada, mentre quello per la miglior regia è andato a Matt Ross per "Captain Fantastic", con Vigggo Mortensen.. Nella Quinzaine des Réalisateurs il primo premio è andato all'afgano "Wolf and Sheep", opera prima di Shahrbanoo Sadat. A "L’Effet Aquatique" di Solveig Anspac è stato assegnato il premio SACD ai film in lingua francese, mentre il premio Europa Cinemas è stato assegnato a "Mercenaire" di Sacha Wolff. .